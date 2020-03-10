2020-03-10T08:25:15+03:00
Происшествия

«Черная дыра» образовалась на Гражданском проспекте

Асфальт провалился прямо на проезжей части недалеко от метро [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Асфальт провалился на проезжей части на Гражданском проспектеАсфальт провалился на проезжей части на Гражданском проспектеФото: СОЦСЕТИ
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Большая дыра, не менее метра в диаметре, образовалась в асфальте на Гражданском проспекте в Петербурге. Этот провал пользователи социальных сетей уже успели именовать как «Черная дыра». Информация об опасности, появившейся прямо на проезжей части, появилась от интернет-пользователей в ночь на вторник, 10 марта.

Пользователи сети предупредили автомобилистов об опасности Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи сети предупредили автомобилистов об опасностиФото: СОЦСЕТИ

- На Гражданском проспекте, сразу после пешеходного перехода, при повороте направо с проспекта Просвещения, не кислый провал дорожного полотна. Из служб только ветхое ограждение. С утра аккуратнее, пробке быть, будем надеется без особых приключений для автомобилистов, - предупредили бдительные петербуржцы.

На снимках, которые дополняют предупреждение, видно, что вокруг дыры уже провисает асфальт, который тоже может провалиться. Глубина не большая – около 20-30 сантиметров. Но попадание колеса автомобиля в такую западню может обернуться большой проблемой.

Однако петербуржцы быстро стали проявлять свое чувство юмора и фантазию в соцсети, назвав провал не только «черной дырой, но и новым входом в метро, нефтяной скважиной, а также предположили, что это портал в другое измерение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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