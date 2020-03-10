2020-03-10T08:52:53+03:00
Общество

Падение метеора над Петербургом попало на видео

Необычно яркое небесное тело заметил автомобилист, проезжая по КАД [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы заметили над городом пролетающий, светящийся шарПетербуржцы заметили над городом пролетающий, светящийся шарФото: принтскрин видео.
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Житель Петербурга смог поймать в объектив автомобильного регистратора необычное явление. Около 19:30 часов вечера понедельника, 9 марта, когда горожанин проезжал по Кольцевой автодороге, по участку от Пулковского шоссе к Дачному, в небе сверкнул яркий шар, который стремительно падал вниз. Видео автомобилист поделился в социальной сети.

- Увидела в небе шар пролетающий. Не могла поверить собственным глазам, решила зайти в эту группу, думаю вдруг кто тоже что-то подобное видел, - рассказала одна из пользовательниц сети.

- Я тоже видела. Летел как спутник, но по размерам большой был, - поделилась наблюдениями другая петербурженка.

- Тоже сегодня видел. Падал конечно очень красиво, - отметил горожанин.

В соцсетях начался небольшой спор о том, что же это было. Кто-то предположил, что не небе пролетел спутник, некоторые даже вспомнили автомобиль Tesla Илона Маска, который был запущен в космос. Однако большинство сошлись на мысли о том, что в небе пролетел метеор.

Падение метеора над Петербургом попало на видео.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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