Умер актер сериалов «Ликвидация» и «Исаев» Владимир Михайловский

10 Март 2020 2020-03-10T09:38:04+03:00

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Известный актер, заслуженный артист России, родившийся в Ленинграде, Владимир Михайловский умер в возрасте 83 лет. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта. Печальную новость сообщил московский театр «Сатирикон.

- Володя, Володенька, Вовочка, — так я его называл, когда мы работали, общались, встречались и давно, и в недавнее время. Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен, - выразил соболезнования Константин Райкин вместе с театром.

Михайловский родился в Ленинграде, играл в ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, театрах «Сатирикон» и «Эрмитаж». Также он известен по ролям в фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях «Ликвидация», «Исаев», «Старые друзья».

- Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства. Слава им и память и бесконечная благодарность наша...

ИСТОЧНИК KP.RU