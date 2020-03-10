2020-03-10T10:24:49+03:00
Происшествия

Петербуржец задавил машиной бывшую жену, раздробив ей все тело

Мужчина скрылся с места на автомобиле, но потом сам вернулся
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец задавил машиной бывшую женуПетербуржец задавил машиной бывшую женуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Плохие отношения бывших супругов привели к серьезной драме. Рано утром в понедельник, 9 марта, в Невском районе Петербурга разгневанный мужчина решил отомстить своей экс-жене. Он сел в автомобиль, нажал на педаль газа и наехал прямо на удивленную женщину. В итоге, один отправился в отдел полиции, вторая оказалась в больнице.

- Инцидент произошел около 7 часов утра у дома 29 по Перевозной набережной, где проживает 35-летняя женщина. Между бывшими супругами разразилась ссора, во время которой 35-летний мужчина сел в автомобиль, принадлежащий другому человеку, и наехал на женщину, после чего скрылся на машине, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Все произошло на глазах свидетелей, которые незамедлительно вызвали «скорую» пострадавшую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы, таза, конечностей, сотрясение, открытые переломы трех пальцев, неполный отрыв среднего пальца на левой руке, обширные рваные раны паховой области и промежности и многое другое.

Спустя некоторое время мужчина сам вернулся к дому бывшей жены, где его и задержали сотрудники полиции. Известно, что подозреваемый нигде не работает, а за плечами у него криминальное прошлое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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