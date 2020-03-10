2020-03-10T10:30:57+03:00
Происшествия

У женщины в декрете из квартиры украли 3,5 миллиона рублей наличными

Вор-домушник влез в квартиру, пока хозяйка была на даче
Петр КИБЕР
Поделиться:
У молодой мамочки из квартиры украли 3,5 миллиона рублей.У молодой мамочки из квартиры украли 3,5 миллиона рублей.Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Крупной суммы денег лишилась молодая мамочка из Калининского района Санкт-Петербурга. Пока она отдыхала на даче, в ее квартиру влез вор-домушник и вынес все ценное. А главной его удачей стали 3,5 миллиона рублей наличными.

- В 13:52 9 марта в дежурную часть поступило заявление от женщины 1981 года рождения, находящейся в отпуске по уходу за ребенком о том, что в период с 12:00 8 марта до 13:30 9 марта неизвестный проник в ее трехкомнатную квартиру, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники установили, что злоумышленник отжал створку стеклопакета окна квартиры, расположенной на 20 этаже. Сделал он это с черной лестницы подъезда. Проникнув внутрь домушник забрал крупную сумму денег наличными и скрылся.

Оперативники попытали счастья со служебной собакой, но она привела к одному из домов на улице Ушинского. Далее след терялся.

Злоумышленника ищут, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр балета имени Якобсона переносит свои итальянские гастроли
12-летнюю девочку изнасиловали в примерочной магазина в центре Петербурга
Автомобилисты Петербурга сдали более 420 тонн старых шин на переработку
В детском саду в Купчино оторвали голову медведю
Детский центр на Урале загадочно «заминировали» из Ленобласти
Петербургские НКО получат 387 миллионов на свои проекты
На Ладожском озере ищут лодку с тремя рыбаками
Пулково стал лучшим аэропортом Европы 2019 года
Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Матч «Зенит» - АСВЕЛ по Франции пройдет без зрителей из-за коронавируса
Два школьника попали в больницу после вечеринки с алкоголем
250 километров дорог Ленобласти очистили от снега в праздничные дни
Голову в ведре и расчлененное тело нашли в квартире в Луге
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге