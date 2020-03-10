У женщины в декрете из квартиры украли 3,5 миллиона рублей наличными

10 Март 2020 2020-03-10T10:30:57+03:00

Вор-домушник влез в квартиру, пока хозяйка была на даче

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Крупной суммы денег лишилась молодая мамочка из Калининского района Санкт-Петербурга. Пока она отдыхала на даче, в ее квартиру влез вор-домушник и вынес все ценное. А главной его удачей стали 3,5 миллиона рублей наличными.

- В 13:52 9 марта в дежурную часть поступило заявление от женщины 1981 года рождения, находящейся в отпуске по уходу за ребенком о том, что в период с 12:00 8 марта до 13:30 9 марта неизвестный проник в ее трехкомнатную квартиру, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники установили, что злоумышленник отжал створку стеклопакета окна квартиры, расположенной на 20 этаже. Сделал он это с черной лестницы подъезда. Проникнув внутрь домушник забрал крупную сумму денег наличными и скрылся.

Оперативники попытали счастья со служебной собакой, но она привела к одному из домов на улице Ушинского. Далее след терялся.

Злоумышленника ищут, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU