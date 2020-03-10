2020-03-10T10:47:55+03:00
Общество

По случаю Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор проведет «горячую линию»

До конца марта специалисты будут отвечать на вопросы петербуржцев
Петр КИБЕР
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Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей.Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей.Фото: Татьяна Коркина
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15 марта по всей планете отмечается Всемирный день прав потребителей. Он проходит под девизом «The Sustainable Consumer» («Рациональный потребитель»). По случаю даты, петербургское управление Роспотребнадзора решило провести горячую линию для горожан.

- С 11 по 31 марта специалисты управления будут отвечать на вопросы жителей Северной столицы по защите из прав, - сообщает пресс-служба ведомства.

Свои вопросы горожане могут задать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по номеру Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43, а также по телефонам управления: 8 (812) 575-81-88, 8 (812) 575-81-10, 8 (812) 572-48-47, 8 (812) 575-87-93.

Также обращение можно оставить на сайте www.78.rospotrebnadzor.ru или отправить письмо на почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19.

Кроме того, консультации по вопросам защиты прав потребителей можно получить в Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург: 8 (812) 679-67-07, 8 (812) 571-62-00.

Адрес консультационного Центра: улица Малая Садовая, дом 1, кабинет 15 (прием ведется ежедневно по будням).

ИСТОЧНИК KP.RU

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