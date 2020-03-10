По случаю Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор проведет «горячую линию»
15 марта по всей планете отмечается Всемирный день прав потребителей. Он проходит под девизом «The Sustainable Consumer» («Рациональный потребитель»). По случаю даты, петербургское управление Роспотребнадзора решило провести горячую линию для горожан.
- С 11 по 31 марта специалисты управления будут отвечать на вопросы жителей Северной столицы по защите из прав, - сообщает пресс-служба ведомства.
Свои вопросы горожане могут задать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по номеру Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43, а также по телефонам управления: 8 (812) 575-81-88, 8 (812) 575-81-10, 8 (812) 572-48-47, 8 (812) 575-87-93.
Также обращение можно оставить на сайте www.78.rospotrebnadzor.ru или отправить письмо на почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19.
Кроме того, консультации по вопросам защиты прав потребителей можно получить в Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург: 8 (812) 679-67-07, 8 (812) 571-62-00.
Адрес консультационного Центра: улица Малая Садовая, дом 1, кабинет 15 (прием ведется ежедневно по будням).
ИСТОЧНИК KP.RU