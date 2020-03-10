Пьяный петербуржец расстрелял гостью, а потом скрылся на машине

10 Март 2020 2020-03-10T10:51:28+03:00

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Ранее застолье с алкоголем в Петербурге завершилось стрельбой. Около 12:54 часов в понедельник, 9 марта, в полицию позвонила 48-летняя женщина, которая рассказала, что пьяный знакомый выстрелил в нее из травматического пистолета во время завязавшейся ссоры. После этого мужчина сел в автомобиль и уехал.

- Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили детали произошедшего. Оказалось, что пострадавшая женщина пришла в гости к 50-летнему, безработному знакомому в квартире в доме номер 7 по Брюсовской улице. Они распивали алкоголь и в ходе беседы стали ссориться. Мужчина стал агрессивным, достал свой травмат и выстрелил в гостью, после чего сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу № 3 с ранением левого бедра. После оказания медицинской помощи ее отпустили. Ее обидчика объявили розыск и в 14:45 часов задержали у дома 31 по 14-й линии Васильевского острова.

Подозреваемого отправили в отдел полиции. В машине у него нашли принадлежащий ему травматический пистолет «МР-79-9ТМ». На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU