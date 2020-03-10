В Купчино был найден труп младенца

10 Март 2020 2020-03-10T11:13:57+03:00

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Полицейские Фрунзенского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства гибели младенца, чей труп был найден утром 9 марта в одной из квартир дома по Загребскому бульвару. Тело ребенка нашли его родители.

- 9 марта в 8:32 в дежурную часть по номеру «02» от диспетчера службы скорой помощи поступило сообщение о том, что прибывшими на вызов медиками найден труп ребенка возрастом 1 месяц, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на место полицейским врачи рассказали, что внешних признаков насильственной смерти на теле малышки не обнаружено. При этом девочка родилась недоношенной.

Известно, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная. На учете в надзорных органах не состояла.

Точные причины трагедии установит судмедэкспертиза, труп ребенка отправлен в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU