2020-03-10T11:25:08+03:00
Дом. Семья

Гадюки проснулись в Юнтоловском заказнике Петербурга

Змеи выползли из своих нор, чтобы погреться на солнышке [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге начался змеиный сезонВ Петербурге начался змеиный сезонФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Из-за аномально теплой зимы, в Петербурге раньше обычного начала просыпаться природа. Жители Приморского района в социальной сети рассказали, что начали уже встречать в Юнтоловском заказнике первых змей, которые с удовольствием выползли в воскресенье, 8 марта, из своих гнезд, чтобы погреться на солнышке.

Гадюки вышли из спячки в Юнтоловском заказнике / Фото: ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

Гадюки вышли из спячки в Юнтоловском заказнике / Фото: ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

- В Юнтоловском заказнике проснулись гадюки. Вчера весь день грелись на солнце. Будьте внимательны гуляя с детьми и питомцами, - предупредили местных жителей в соцсетях.

Змеи выползли из гнезд, чтобы погреться на солнышке / Фото: ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

Змеи выползли из гнезд, чтобы погреться на солнышке / Фото: ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

Напомним, что в прошлом 2019 году змеиный сезон начался на месяц позже. Тогда гадюка покусала в заказнике собаку. Пса успели спасти, вовремя доставив в ветеринарную клинику.

В Петербурге и Ленобласти водятся только гадюки и ужи. Обе змеи серого цвета, но последние отличаются желтыми «ушками» и не ядовиты. Ранее «КП-Петербург» писала о том, как защититься от укуса змеи, а также, что делать, в случае, если гадюка все же напала на человека или животное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гадюки и ужи: В Петербурге и Ленобласти начался змеиный сезон

Специалисты рассказали, как вести себя, если в лесу или парке наткнулся на змею (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пулково стал лучшим аэропортом Европы 2019 года
Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Матч «Зенит» - АСВЕЛ по Франции пройдет без зрителей из-за коронавируса
Два школьника попали в больницу после вечеринки с алкоголем
250 километров дорог Ленобласти очистили от снега в праздничные дни
Голову в ведре и расчлененное тело нашли в квартире в Луге
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге
Чтобы поклониться к мощам Иоанна Крестителя петербуржцы встали в огромную очередь перед Казанским собором
Гадюки проснулись в Юнтоловском заказнике Петербурга
В Купчино был найден труп младенца
Пьяный петербуржец расстрелял гостью, а потом скрылся на машине
По случаю Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор проведет «горячую линию»
У женщины в декрете из квартиры украли 3,5 миллиона рублей наличными
Петербуржец задавил машиной бывшую жену, раздробив ей все тело
Умер актер сериалов «Ликвидация» и «Исаев» Владимир Михайловский
Падение метеора над Петербургом попало на видео
«Черная дыра» образовалась на Гражданском проспекте
Автомобиль такси перевернулся на крышу в Парнасе
Солнечно и до + 7: Погода в Петербурге 10 марта
Из-за горящего водорода на заводе «Светлана» эвакуировали 650 человек
«Зенит» и «Уфа» не смогли забросить друг другу ни одного мяча
На заводе «Светлана» загорелась водородная станция
По Неве дрейфует льдина с двумя нерпятами
Петербуржцу показалось, что кто-то заминировал ТЦ «Индустриальный»
В аварии на Пулковском маршрутку остановила иномарка известного автоблогера
Из-за аварии с маршруткой Пулковское шоссе встало в пробку
Мощи святого Иоанна Крестителя встретят в Казанском соборе сегодня вечером