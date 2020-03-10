Гадюки проснулись в Юнтоловском заказнике Петербурга

10 Март 2020 2020-03-10T11:25:08+03:00

Змеи выползли из своих нор, чтобы погреться на солнышке [фото]

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Из-за аномально теплой зимы, в Петербурге раньше обычного начала просыпаться природа. Жители Приморского района в социальной сети рассказали, что начали уже встречать в Юнтоловском заказнике первых змей, которые с удовольствием выползли в воскресенье, 8 марта, из своих гнезд, чтобы погреться на солнышке.

Гадюки вышли из спячки в Юнтоловском заказнике / Фото: ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

- В Юнтоловском заказнике проснулись гадюки. Вчера весь день грелись на солнце. Будьте внимательны гуляя с детьми и питомцами, - предупредили местных жителей в соцсетях.

Змеи выползли из гнезд, чтобы погреться на солнышке / Фото: ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

Напомним, что в прошлом 2019 году змеиный сезон начался на месяц позже. Тогда гадюка покусала в заказнике собаку. Пса успели спасти, вовремя доставив в ветеринарную клинику.

В Петербурге и Ленобласти водятся только гадюки и ужи. Обе змеи серого цвета, но последние отличаются желтыми «ушками» и не ядовиты. Ранее «КП-Петербург» писала о том, как защититься от укуса змеи, а также, что делать, в случае, если гадюка все же напала на человека или животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU