Очередной температурный рекорд побит в Петербурге

10 Март 2020 2020-03-10T11:43:48+03:00

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Самая теплая в истории метеонаблюдений зима в Петербурге перешла в не менее мягкую весну. Снега на улице давно нет, а термометры показывают значения, более подходящие для апреля. А температурные рекорды как падали один за одним, так и продолжают падать. Очередное достижение было зафиксировано в минувший понедельник.

- 9 марта 2020 года обновился рекордный максимум дня: столбик термометра повысился до 8,8 градуса тепла, что выше достижения 2015 года на 1,3 градуса, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Это уже второй температурный рекорд марта. Первый был отмечен 2 числа, когда контрольные термометры показали +5,9, что на полградуса больше данных 1997 года.

А вот третьего рекорда ждать пока рано. Как отмечает метеоролог Михаил Леус, максимальная температура воздуха для 10 марта зафиксирована в 2008 году и составляет +8,7 градуса. А на сегодня синоптики обещают не выше +7 и дожди во второй половине дня.

ИСТОЧНИК KP.RU