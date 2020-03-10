Голову в ведре и расчлененное тело нашли в квартире в Луге

10 Март 2020 2020-03-10T11:53:35+03:00

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Расчлененное тело женщины нашли в одной из квартир в городе Луга, что в Ленинградской области. Жуткую находку сделал 50-летний водитель такси, который снял жилье в аренду в доме 19 по Юношеской улице. Вечером в понедельник, 9 марта, мужчина решил сделать уборку. Когда добрался до ванной и поднял с пола тряпку, то под ней увидел человеческую руку. В ужасе он позвонил хозяйке квартиры.

- В 23:22 часа, 9 марта, с полицией связалась 49-летняя хозяйка квартиры, которая рассказала, что ее новый арендатор нашел расчлененное тело. Фрагменты были спрятаны под тряпками, панелями мебели, а голова лежала в металлическом ведре в ванной комнате, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Личность трупа быстро установили, несмотря на серьезные гнилостные изменения. Ей оказалась 30-летняя женщина, которая ранее снимала комнату в этой квартире вместе со своим 38-летним ухажером.

Правоохранители быстро нашли мужчину по новому месту жительства в доме 34 по улице Красной Артиллерии. Им оказался гражданин республики Беларусь. Примечательно, что задержали его в час ночи 10 марта, в день его рождения. Мужчина официально нигде не работал, периодически занимался строительством на договорной основе.

Выяснилось, что парочка около 2-3 недель назад, проживая в комнате злосчастной квартиры, поссорилась. Мужчина вспылил, зарезал свою возлюбленную, а после отрезал ножом ей голову, положил ее в ведро, а тело прикрыл тряпками и панелями от мебели.

На данный момент по факту зверского убийства было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU