Два школьника попали в больницу после вечеринки с алкоголем

10 Март 2020 2020-03-10T12:24:38+03:00

Два подростка попали в больницу после вечеринки с алкоголем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одного мальчика госпитализировали в Петербурге, еще одну девочку в Гатчине

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Больничной койкой закончились две подростковые вечеринки с алкоголем. В Гатчине госпитализировали 14-летнюю девочку, а в Петербурге 16-летнего школьника. Оба находятся в тяжелом состоянии.

- Первой в больницу попала 14-летняя школьница. Как стало известно, вечером 8 марта, она собралась с подружками дома, пока мамы не было дома. Девочки решили отпраздновать и выпить алкоголь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девочки подошли к незнакомому мужчине у магазина и попросили его купить им алкоголь. Тот согласился и вынес школьницам бутылку водки. Выпив ее, хозяйке квартиры стало плохо. В итоге с токсическим отравлением она попала в больницу.

Второй подобный случай произошел уже вечером в понедельник, 9 марта. 16-летний парень, проживающий на Новоколомяжском проспекте, решил выпить дома. В результате, также оказался в больнице с острым отравлением этанолом.

По обоим случаям отравления детей проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU