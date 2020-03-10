2020-03-10T12:59:57+03:00
Спорт

Матч «Зенит» - АСВЕЛ по Франции пройдет без зрителей из-за коронавируса

На игру допустят только спортсменов, сотрудников клуба и персонал арены
Лилия КОЗЛОВА
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Матч «Зенита» и АСВЕЛа во Франции пройдет без болельщиковМатч «Зенита» и АСВЕЛа во Франции пройдет без болельщиковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Баскетбольный матч «Зенит» - АСВЕЛ, который назначен на пятницу, 13 марта, во Франции, пройдет без зрителей. Об этом сообщила во вторник, 10 марта, пресс-служба спортивного клуба. Отмечается, что такие меры приняты в связи с распространением коронавируса.

- По решению руководства Евролиги, гостевой матч БК «Зенит» против французского АСВЕЛа будет проведен за закрытыми дверями. Это вызвано сложившейся ситуацией, связанной со вспышками коронавируса, - говорится на официальном сайте клуба.

Так, на матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги будут присутствовать только сами игроки, сотрудники клубов и необходимый персонал арены.

Также в связи с распространением нового вируса был перенесен Петербургский международный экономический форум. Он состоится в 2021 году. А вот главный праздник выпускников – «Алые паруса», отменять не будут. Подготовка к нему уже идет полным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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