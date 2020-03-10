2020-03-10T13:10:57+03:00
Общество

Пулково стал лучшим аэропортом Европы 2019 года

Петербургский аэропорт оценили за высокое качество обслуживания пассажиров
Лилия КОЗЛОВА
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Пулково признан лучшим аэропортом Европы в рейтинге Международного совета аэропортов по итогам 2019 годаПулково признан лучшим аэропортом Европы в рейтинге Международного совета аэропортов по итогам 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Аэропорт «Пулково» признан лучшей воздушной гаванью Европы, став лауреатом престижной премии Международного совета аэропортов, которая вручается ежегодно по всему миру за высокое качество обслуживания пассажиров. Как стало известно, петербургский аэровокзал отмечен «золотом» среди европейских аэропортов с годовым пассажиропотоком от 15 млн до 25 млн человек.

- Повышение позиций в рейтинге ACI ASQ – это феноменальное достижение для команды аэропорта Пулково. Безупречный сервис является одним из наших главных приоритетов, и мы гордимся тем, что путешественники неизменно отмечают высокий уровень комфорта и качества обслуживания в аэропорту Пулково, - отметили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

В 2019 году Пулково внедрил новые программы по совершенствованию сервиса, эффективности работы операционных служб, управления процессами и контроля за чистотой в пассажирском терминале. Для обучения персонала была разработана и запущена программа «Точка внимания». Также появилась горячая линия для пассажиров, которая позволяет обращаться напрямую к специалистам отдела качества и функциональных подразделений в зависимости от тематики вопроса.

- Наша цель на 2020 год – войти в тройку лидеров в рейтинге Международного совета аэропортов, – заявил гендиректор управляющей компании аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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