2020-03-10T13:36:15+03:00
Происшествия

На Ладожском озере ищут лодку с тремя рыбаками

Они ушли на промысел днем 9 марта и с тех пор не вернулись
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Ладоге ищут лодку с тремя рыбаками.На Ладоге ищут лодку с тремя рыбаками.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Полицейские и спасатели Волховского района Ленинградской области ищут троих рыбаков, которые пропали накануне. Молодые мужчины ушли из дома около полудня 9 марта и с тех пор не подавали сигналов о себе.

- Около 2:00 10 марта в полицию сообщил брат одного из пропавших. Он сообщил, что его родственник, а также его двое приятелей отправились рыбачить на лодке в Ладожское озеро в сторону поселка Свирица, и до сих пор не вернулись, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что всем пропавшим от 33 до 34 лет. Их поиски начались с рассветом 10 числа, однако пока к результатам не привели.

Брат одного из пропавших рассказал что рыболовы собирались идти за мыс вдоль берега Ладоги, однако более точных данных привести не смог.

Сейчас указанную акваторию прочесывают сотрудники поисково-спасательной службы МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр балета имени Якобсона переносит свои итальянские гастроли
12-летнюю девочку изнасиловали в примерочной магазина в центре Петербурга
Автомобилисты Петербурга сдали более 420 тонн старых шин на переработку
В детском саду в Купчино оторвали голову медведю
Детский центр на Урале загадочно «заминировали» из Ленобласти
Петербургские НКО получат 387 миллионов на свои проекты
На Ладожском озере ищут лодку с тремя рыбаками
Пулково стал лучшим аэропортом Европы 2019 года
Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Матч «Зенит» - АСВЕЛ по Франции пройдет без зрителей из-за коронавируса
Два школьника попали в больницу после вечеринки с алкоголем
250 километров дорог Ленобласти очистили от снега в праздничные дни
Голову в ведре и расчлененное тело нашли в квартире в Луге
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге