На Ладожском озере ищут лодку с тремя рыбаками

10 Март 2020 2020-03-10T13:36:15+03:00

Они ушли на промысел днем 9 марта и с тех пор не вернулись

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Полицейские и спасатели Волховского района Ленинградской области ищут троих рыбаков, которые пропали накануне. Молодые мужчины ушли из дома около полудня 9 марта и с тех пор не подавали сигналов о себе.

- Около 2:00 10 марта в полицию сообщил брат одного из пропавших. Он сообщил, что его родственник, а также его двое приятелей отправились рыбачить на лодке в Ладожское озеро в сторону поселка Свирица, и до сих пор не вернулись, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что всем пропавшим от 33 до 34 лет. Их поиски начались с рассветом 10 числа, однако пока к результатам не привели.

Брат одного из пропавших рассказал что рыболовы собирались идти за мыс вдоль берега Ладоги, однако более точных данных привести не смог.

Сейчас указанную акваторию прочесывают сотрудники поисково-спасательной службы МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU