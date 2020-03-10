2020-03-10T14:00:45+03:00
Общество

Петербургские НКО получат 387 миллионов на свои проекты

Такую сумму выделил Фонд президентских грантов
Петр КИБЕР
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Петербургским НКО выделили 387 миллионов рублей на общественные проекты.Петербургским НКО выделили 387 миллионов рублей на общественные проекты.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Почти 387 миллионов рублей получат на свои проекты некоммерческие организации Санкт-Петербурга. Средства на реализацию многочисленных идей выделены из Фонда президентских грантов.

- Мы гордимся, что Петербург прозвучал так громко на федеральном уровне. Этот сектор всегда был мощной силой в Петербурге, и то количество проектов, и та сумма, которую НКО привлекут в город из федерального бюджета – говорит о многом, - заявила глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Сумму в 386 миллионов и 825 тысяч 993 рубля поделят между собой 92 некоммерческие организации. А всего в Санкт-Петербурге существуют на данный момент 9334 структуры НКО. Впрочем, и у них есть шанс получить финансирование своих проектов. Ведь уже объявленные победители выиграли первый этап отбора. А до 31 марта 2020 года можно подать на второй и последний уровень конкурса.

А в Смольном, в свою очередь, обещают помочь НКО информационной поддержкой и провести семинар по финансовой отчетности за гранты, чтобы она не стала проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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