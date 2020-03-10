2020-03-10T14:22:41+03:00
Происшествия

Детский центр на Урале загадочно «заминировали» из Ленобласти

Ни мужчина, на которого зарегистрирован номер, ни его дочь с телефона не звонили
Петр КИБЕР
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Полиция Ленобласти ищет людей, "заминировавших" детский центр в Екатеринбурге.Полиция Ленобласти ищет людей, "заминировавших" детский центр в Екатеринбурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается в загадочной истории с телефонным звонком. Днем 9 марта неизвестный позвонил на номер 112 и сообщил о минировании детского центра на Урале. Причем владельцы номера заявляют, что они тут ни при чем.

- 09.03.2020 в 14:36 в ДЧ ГУ МВД по 112 с неустановленного номера телефона позвонил неизвестный и механическим голосом сообщил: «9 марта все помещения детского центра Екатеринбурга будут заминированы», посоветовал эвакуировать нормальных людей и пригрозил, что остальные «сгорят в Иракском огне», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Всего в Екатеринбурге оказалось 968 объектов, подходящих под описание.

После звонка телефон был выключен. При этом звонок на экстренный номер, как установили специалисты, был осуществлен без сим-карты с железнодорожной платформы «Горьковская», что в поселке Яковлево Выборгского района Ленобласти.

Эксперты установили, что раньше в телефоне стояла сим-карта, зарегистрированная на 34-летнего петербуржца. Тот пояснил, что номером пользуется его 13-летняя дочь. При этом ни сам мужчина ни школьница уверяли, что с угрозами никому не звонили.

Однако специалисты выяснили, что звонок с аппарата все же был сделан. Сейчас идет разбирательство, а мужчину отпустили под обязательство явки в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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