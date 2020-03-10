2020-03-10T15:00:21+03:00
Общество

Автомобилисты Петербурга сдали более 420 тонн старых шин на переработку

Пункты бесплатного приема открыты в рамках экологического проекта «Зеленый – новый черный»
Лилия КОЗЛОВА
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За год петербургские автомобилисты сдали более 420 тонн использованных шин на переработку / Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»За год петербургские автомобилисты сдали более 420 тонн использованных шин на переработку / Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»
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За год автомобилисты Петербурга сдали в стационарные пункты приема старых шин более 420 тонн использованных покрышек. Как стало известно во вторник, 10 марта 2020 года, специальные точки, которые начали свою работу в марте 2019 года, открыты в рамках экологического проекта «Зеленый – новый черный».

- В марте прошлого года в Санкт-Петербурге стартовал экологический проект по развитию экологической культуры автолюбителей. В разных частях города на АЗС «Газпромнефть» были организованы первые стационарные пункты по бесплатному приему старых шин, - сообщили в компании.

Цель экологического проекта в развитии культуры правильной утилизации использованных автомобильных шин среди автовладельцев. А также предотвращение загрязнения окружающей среды высокотоксичными отходами – несанкционированными свалками использованных автомобильных покрышек.

Старые шины можно сдать бесплатно в специально установленные контейнеры. Текущей весной расширение адресной программы и установка на АЗС еще 6 контейнеров для использованных шин в разных частях Петербурга.

Собранные на АЗС шины отправляются на завод в Ленинградской области для переработки в резиновую крошку, которая используется при производстве покрытий детских и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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