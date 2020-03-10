Автомобилисты Петербурга сдали более 420 тонн старых шин на переработку
За год автомобилисты Петербурга сдали в стационарные пункты приема старых шин более 420 тонн использованных покрышек. Как стало известно во вторник, 10 марта 2020 года, специальные точки, которые начали свою работу в марте 2019 года, открыты в рамках экологического проекта «Зеленый – новый черный».
- В марте прошлого года в Санкт-Петербурге стартовал экологический проект по развитию экологической культуры автолюбителей. В разных частях города на АЗС «Газпромнефть» были организованы первые стационарные пункты по бесплатному приему старых шин, - сообщили в компании.
Цель экологического проекта в развитии культуры правильной утилизации использованных автомобильных шин среди автовладельцев. А также предотвращение загрязнения окружающей среды высокотоксичными отходами – несанкционированными свалками использованных автомобильных покрышек.
Старые шины можно сдать бесплатно в специально установленные контейнеры. Текущей весной расширение адресной программы и установка на АЗС еще 6 контейнеров для использованных шин в разных частях Петербурга.
Собранные на АЗС шины отправляются на завод в Ленинградской области для переработки в резиновую крошку, которая используется при производстве покрытий детских и спортивных площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU