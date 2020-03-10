2020-03-10T15:14:00+03:00
Происшествия

12-летнюю девочку изнасиловали в примерочной магазина в центре Петербурга

Мужчину, надругавшегося над ребенком, ищут по камерам видеонаблюдения
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция ищет мужчину, который надругался над 12-летней девочкой в примерочной магазина в центре ПетербургаПолиция ищет мужчину, который надругался над 12-летней девочкой в примерочной магазина в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Маленькая девочка стала жертвой насилия в торгово-развлекательном центре в самом центре Петербурга. Днем в понедельник, 9 марта, она была в магазине одежды, где неизвестный мужчина надругался над ней прямо в примерочной кабинке. Сейчас преступника ищет полиция.

- Около 23 часов, 9 марта, в полицию Центрального района обратился 39-летний мужчина, отец девочки. Он рассказал, что его 12-летняя дочь находилась в торговом центре, расположенном на Лиговском проспекте. Около 17:10 часов, неизвестный мужчине, находясь в примерочной кабине магазина, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После заявления, полиция сразу же начала проверку. Правоохранители изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных в ТРК, чтобы определить преступника. Также на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что «КП-Петербург» провела расследование и выяснила, как работает тайное сообщество педофилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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