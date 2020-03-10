Театр балета имени Якобсона переносит свои итальянские гастроли

10 Март 2020 2020-03-10T15:22:49+03:00

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В связи с эпидемиологической ситуацией в Италии, Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона объявил о переносе итальянских гастролей. Как стало известно во вторник, 10 марта, труппа останется в Северной столице и продолжит репетиции будущих выступлений.

- Театр переиграл свои планы и в освободившиеся от гастролей дни труппа продолжила репетиции балета Джона Крэнко «Онегин», премьера которого пройдет 4,5 и 6 июля на сцене Александринского театра, - сообщили в театре.

Гастроли должны были начаться 11 марта 2020 года в Перудже, карта тура включала такие итальянские города, как Феррара, Пьяченца, Больцано, Лукка, Равенна, Кремона. В связи с эпидемиологической ситуацией в Италии и тем, что с сегодняшнего дня на территории страны введены новые меры по сдерживанию и противодействию распространения коронавируса, художественный руководитель-директор Андриан Фадеев принял решение отменить мартовские гастроли. В ходе переговоров с итальянскими партнерами достигнуты договоренности о переносе гастролей, их даты будут сообщены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU