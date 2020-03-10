2020-03-10T15:33:41+03:00
Происшествия

Петербуржец разнес молотком дверь в квартиру соседки из-за шума

Нервного мужчину задержали и отправили в отдел полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Агрессивный петербуржец повредил дверь в квартиру соседки, жалуясь на шумАгрессивный петербуржец повредил дверь в квартиру соседки, жалуясь на шумФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге задержали агрессивного мужчину, которого слишком сильно раздражал шум из квартиры соседки. Около 20 часов в понедельник, 9 марта, жителя одного из домов на Дачном проспекте напал на входную дверь. Размахивая молотком, он крушил ее и кричал угрозы женщине, которая пряталась в помещении.

- В полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в ее квартиру ломится агрессивный мужчина, размахивающий молотком. К тому времени, как на место прибыл наряд Росгвардии, петербуржец повредил входную дверь в квартиру и сломал дверной звонок, - сообщили в вневедомственной охране Петербурга.

Около 20:24 часов, когда стражи порядка прибыли на вызов, мужчина продолжал бить молотком в дверь и угрожать женщине, проживающей в квартире. В итоге его задержали и передали полиции.

Позже выяснилось, что данный мужчина проживает в квартире на этом же этаже. Свое агрессивное поведение он объяснил шумным поведением соседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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