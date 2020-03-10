Водителя «Ауди», перегородившего Большую Конюшенную у ДЛТ, «сурово» оштрафовали

10 Март 2020 2020-03-10T15:48:05+03:00

Это не первый случай, когда Большую Конюшенную улицу перегораживают из-за парковки вторым рядом. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Владельцу иномарки за несколько миллионов рублей выписали квитанцию на три тысячи

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Инспектора Госавтоинспекции нашли и оштрафовали водителя премиального «Ауди», который на прошлой неделе возмутил Петербуржцев. Он бросил машину напротив ДЛТ и отправился за покупками, перегородив при этом проезд по Большой Конюшенной улице.

- 10 марта сотрудниками ГИБДД Центрального района привлечен к ответственности 37-летний водитель автомобиля, который нарушил правила остановки и стоянки, создав препятствие для движения транспорта, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Впрочем, серьезных санкций за наплевательское отношение к другим людям, законом в данном случае не предусмотрено. Шопинг обошелся автомобилисту всего на три тысячи дороже. Именно такое наказание предусмотрено статьей кодекса об административных правонарушениях.

Учитывая, что сама иномарка стоит не один и не два миллиона рублей, то неприятность можно считать мелкой.

ИСТОЧНИК KP.RU