Водителя «Ауди», перегородившего Большую Конюшенную у ДЛТ, «сурово» оштрафовали
Инспектора Госавтоинспекции нашли и оштрафовали водителя премиального «Ауди», который на прошлой неделе возмутил Петербуржцев. Он бросил машину напротив ДЛТ и отправился за покупками, перегородив при этом проезд по Большой Конюшенной улице.
- 10 марта сотрудниками ГИБДД Центрального района привлечен к ответственности 37-летний водитель автомобиля, который нарушил правила остановки и стоянки, создав препятствие для движения транспорта, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Впрочем, серьезных санкций за наплевательское отношение к другим людям, законом в данном случае не предусмотрено. Шопинг обошелся автомобилисту всего на три тысячи дороже. Именно такое наказание предусмотрено статьей кодекса об административных правонарушениях.
Учитывая, что сама иномарка стоит не один и не два миллиона рублей, то неприятность можно считать мелкой.
ИСТОЧНИК KP.RU