2020-03-10T16:15:06+03:00
Общество

Рентгенхирурги Петербурга спасли недоношенного малыша с редкой патологией сосудов

Врачи Педиатрического университета провели уникальную операцию младенцу со свищом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургские врачи провели уникальную операцию новорожденной малышке с редкой патологией / Фото: Пресс-служба Педиатрического университетаПетербургские врачи провели уникальную операцию новорожденной малышке с редкой патологией / Фото: Пресс-служба Педиатрического университета
Изменить размер текста:

В конце февраля рентгенхирурги Петербургского Педиатрического университета впервые в России провели уникальную операцию на легочных артериях младенца. Малышка-пациент с редкой патологией родилась в Архангельске недоношенной, на 29 неделе беременности, весом всего 1 килограмм 100 граммов. В возрасте 2 месяцев врачи заподозрили серьезную патологию легочных сосудов, после чего было решено срочно транспортировать ребенка в Северную столицу.

- Состояние при поступлении младенца было критическое. Ребенок находился на высокочастотной вентиляции легких из-за пониженного содержания кислорода в крови. Насыщенность крови кислородом не поднималась выше 60 процентов, - рассказали в университете.

После осмотра малышки, были решено делать срочную рентгенэндоваскулярную операцию. Чаще всего подобные аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, а коррекция легочной мальформации проводилась в России в первый раз.

Операцию выполнил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета, кандидат медицинских наук Михаил Игоревич Комиссаров. Все прошло успешно. Удалось достаточно быстро перевести ребенка на традиционную вентиляцию легких, а затем и полностью прекратить ИВЛ. Сейчас ребенок самостоятельно дышит и ест. Жизни девочки больше ничего не угрожает, и 6 марта она с родителями выписалась из клиники и вернулась в Архангельск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке