Рентгенхирурги Петербурга спасли недоношенного малыша с редкой патологией сосудов

10 Март 2020 2020-03-10T16:15:06+03:00

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В конце февраля рентгенхирурги Петербургского Педиатрического университета впервые в России провели уникальную операцию на легочных артериях младенца. Малышка-пациент с редкой патологией родилась в Архангельске недоношенной, на 29 неделе беременности, весом всего 1 килограмм 100 граммов. В возрасте 2 месяцев врачи заподозрили серьезную патологию легочных сосудов, после чего было решено срочно транспортировать ребенка в Северную столицу.

- Состояние при поступлении младенца было критическое. Ребенок находился на высокочастотной вентиляции легких из-за пониженного содержания кислорода в крови. Насыщенность крови кислородом не поднималась выше 60 процентов, - рассказали в университете.

После осмотра малышки, были решено делать срочную рентгенэндоваскулярную операцию. Чаще всего подобные аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, а коррекция легочной мальформации проводилась в России в первый раз.

Операцию выполнил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета, кандидат медицинских наук Михаил Игоревич Комиссаров. Все прошло успешно. Удалось достаточно быстро перевести ребенка на традиционную вентиляцию легких, а затем и полностью прекратить ИВЛ. Сейчас ребенок самостоятельно дышит и ест. Жизни девочки больше ничего не угрожает, и 6 марта она с родителями выписалась из клиники и вернулась в Архангельск.

ИСТОЧНИК KP.RU