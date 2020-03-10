2020-03-10T16:20:37+03:00
Происшествия

Девушку с татуировками на бедрах и бабочками внизу живота искали в Петербурге

О пропаже уроженки Ульяновска в полицию заявляла ее сестра
Петр КИБЕР
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В Петербурге искали девушку модельной внешности с татуировками на бедрах.В Петербурге искали девушку модельной внешности с татуировками на бедрах.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Длинные выходные по случаю Международного женского дня прошли бурно для многих жителей и жительниц города на Неве. Так, 9 марта в полицию Московского района поступило сообщение о пропаже девушки с татуировками бабочек на бедрах и внизу живота.

- Заявление поступило от студентки университета Петра Великого, сестры пропавшей. Она сообщила, что ее близкая родственница перестала выходить на связь еще 6 марта, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пропавшая, как и заявительница оказалась уроженкой Ульяновска. Одна в Санкт-Петербурге учится, а другая - работает.

Внешность у пропавшей оказалось модельной: светлые, крашеные волосы, голубые глаза, стройная фигура. Из особых примет: татуировки в виде крыльев на спине, а также бабочки на бедрах и внизу живота.

И только полицейские собрались искать пропавшую, как она сама нашлась. Девушка вернулась домой и заявила сестре, что ничего плохого с ней не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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