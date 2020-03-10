2020-03-10T16:49:36+03:00
Происшествия

В Юнтолово нашли труп в желтой куртке

Тело мужчины обнаружил охранник строительной техники у ЗСД
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция устанавливает причины гибели мужчины, тело которого нашли в Юнтоловском заказнике.Полиция устанавливает причины гибели мужчины, тело которого нашли в Юнтоловском заказнике.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Не самую приятную находку сделал сторож площадки со строительной техникой, стоящей у ЗСД в районе Планерной улицы. Зайдя в Юнтоловский заказник от увидел в воде притопленное тело. Мужчина не стал испытывать судьбу и вызвал полицию.

- В 9:26 9 марта поступило сообщение от мужчины 1961 года рождения о том, что при обходе территории в лесополосе неподалеку от Шуваловского проспекта обнаружен труп человека, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов оперативникам сторож показал водоем, в котором и лежало тело. Погибшего достали из воды. Оказалось, что это уроженец Ленинграда 1981 года рождения, прописанный на проспекте Авиаконструкторов.

Одет он был в желтую куртку, светлые джинсы и коричневые ботинки. По найденному при нем паспорту было установлена личность погибшего. Предварительный осмотр внешних следов насильственной смерти не выявил.

Точные причины смерти установят эксперты, а обстоятельства - полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке