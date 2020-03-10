В Юнтолово нашли труп в желтой куртке

10 Март 2020 2020-03-10T16:49:36+03:00

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Не самую приятную находку сделал сторож площадки со строительной техникой, стоящей у ЗСД в районе Планерной улицы. Зайдя в Юнтоловский заказник от увидел в воде притопленное тело. Мужчина не стал испытывать судьбу и вызвал полицию.

- В 9:26 9 марта поступило сообщение от мужчины 1961 года рождения о том, что при обходе территории в лесополосе неподалеку от Шуваловского проспекта обнаружен труп человека, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов оперативникам сторож показал водоем, в котором и лежало тело. Погибшего достали из воды. Оказалось, что это уроженец Ленинграда 1981 года рождения, прописанный на проспекте Авиаконструкторов.

Одет он был в желтую куртку, светлые джинсы и коричневые ботинки. По найденному при нем паспорту было установлена личность погибшего. Предварительный осмотр внешних следов насильственной смерти не выявил.

Точные причины смерти установят эксперты, а обстоятельства - полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU