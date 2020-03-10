2020-03-10T16:53:11+03:00
Общество

Стало известно, когда в Петергофе включат фонтаны

Открытие сезона фонтанов назначено на конец апреля
Лилия КОЗЛОВА
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Фонтаны в Петергофе включат 25 апреля.Фонтаны в Петергофе включат 25 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Один из самых знаменитых на весь мир петербургских музеев-заповедников Петергоф в скором времени откроет сезон фонтанов. Как стало известно во вторник, 10 марта, роскошные композиции и ансамбли начнут работать с 25 апреля. Однако отмечается, что это пока предварительная дата. В этот день в заповеднике заработают почти все фонтаны: два из них - «Солнце» и «Тритон» находятся на плановой реставрации.

- Вне программы будут только эти два фонтана, поскольку они находятся в реставрационной зоне. В этот день мы просто откроем сезон, - рассказали в пресс-службе Петергофа.

Традиционно, после долгой зимней "спячки" фонтанов, новый сезон начнется в 11 часов с запуска одного из самых масштабных сооружений Большой каскад под музыку Рейнгольда Глиэра. А уже весенний праздник фонтанов, грандиозное шоу, состоится 16 мая. В этот раз дата совпадает с Ночью музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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