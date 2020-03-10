2020-03-10T17:36:53+03:00
Общество

Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке

Белый «Пежо 406» с обвесом и надписью Марсель на колпаке ехал по улице Коллонтай
Петр КИБЕР
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Такси как из фильма заметили на улице Колантай. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedТакси как из фильма заметили на улице Колантай. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Наверняка многие петербуржцы смотрели комедийный боевик «Такси». В конце 90-х этот французский фильм стал культовым, а его главный герой, которого сыграл Сами Насери - любимчиком женщин. Мужчины же завидовали машине - тюнингованному белоснежному «Пежо 406». Удивительно, но через 20 лет точно такой же автомобиль заметили в Петербурге.

- Был замечен на Коллонтай. Сами Насери добрался до Питера из Марселя, - шутят очевидцы в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фото, снятое горожанами действительно видна белая машина в раскраске такси. И не декоративной, а действующей, одной из служб. А вот светящийся колпак, «шашка», как его называют сами таксисты - точь-в-точь, как в кино.

На нем даже есть надпись TAXI Marseille, будто бы машины прибыла с французского побережья. Впрочем, «Пежо» действительно приезжий. На нем стоят номера не Петербурга, а седьмого региона - Кабардино-Балкарии. Однако работает авто все же в городе на Неве. А это значит, что у петербуржцев есть шанс прокатиться на легендарном такси как из «Такси».

Сравните с оригиналом из кино. Фото: кадр из фильма

Сравните с оригиналом из кино.Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU

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