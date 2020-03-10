«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»

10 Март 2020 2020-03-10T18:22:21+03:00

Нападающий рассказал, что не получал в Петербурге даже минимальной зарплаты, но не отказывается возвращаться в клуб с берегов Невы [видео]

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Скандальный нападающий петербургского «Зенита», а временно, до конца сезона - ФК «Сочи» Александр Кокорин дал большое интервью YouTUBE-каналу «КраСава», который ведет экс-футболист Евгений Савин. В нем сам Александр рассказал, что происходило с ним в тюрьме, как он переживал происходящее, кто его поддерживал, а кто - нет. И объяснил, почему после выхода на свободу сначала был в «Зените», а потом, неожиданно, оказался в сочинском клубе.

- После выхода из колонии я слышу о поддержке «Зенита» и думаю: «Ну и куда я могу перейти кроме этого клуба?». Возвращаюсь туда, а тут такое. О переходе в «Сочи» я узнал из прессы. Можно было это сделать как угодно, но сказать мне об этом, - пожаловался Кокорин.

Он отметил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что игрок ему нужен, однако потом Александру дали понять, что Семак в команде решает далеко не все вопросы. К слову, поступком руководства клуба был недоволен и сам наставник сине-бело-голубых, демонстративно выпускавший Кокорина капитаном на товарищеские матчи.

А вот сам «Зенит» был, похоже, не очень заинтересован в нападающем. Ведь даже минимальную зарплату ему не платили.

- Готов был играть бесплатно до мая, хотел стать чемпионом, играть в Лиге чемпионов. Хотел вернуться. У меня была зарплата 18 тысяч рублей. Это по МРОТ. Мне эти деньги ни разу не выплатили. Для чего они это делают? Я думаю, хотят показать, какой я плохой, сидел, - подытожил ситуацию Кокорин.

Что будет по окончании чемпионата Саша еще не знает, но в Сочи он вряд ли задержится. Хоть там и отличные условия, но дом он себе решил не снимать и живет в гостинице. На чемоданах.

Кокорин дал большое интервью и рассказал про тюрьму, "Зенит", деньги и как оказался в "Сочи".Видео: youtube.com/КраСава

ИСТОЧНИК KP.RU