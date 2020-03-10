2020-03-10T18:38:49+03:00
Общество

87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге

Большинство из них приехало из стран, где эпидемия уже бушует вовсю
Сергей ВОЛЧКОВ
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В больнице Боткина с подозрением на китайский коронавирус находятся 87 человек.В больнице Боткина с подозрением на китайский коронавирус находятся 87 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге не допустят эпидемии зловещего китайского коронавируса. Для этого предприняты все необходимые меры - создан запас лекарств и средств защиты, подготовлена инфраструктура. О том, как город готовится встречать заразу, "Комсомолке" сегодня, 10 марта, рассказали в городском комитете по здравоохранению. - Эпидемиологическая ситуация под контролем, - заявили в ведомстве. - У города достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение этого заболевания. По данным пресс-службы Комздрава, в инфекционной больнице имени Боткина сейчас обследуют 87 пациентов. У всех у них - симптомы ОРВИ, но, учитывая мировую обстановку, лучше перестраховаться. - Большинство пациентов прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирус, - уточнили в ведомстве. Напомним: в Санкт-Петербурге официально подтверждено два случая заболевания китайским коронавирусом. По словам врачей, оба пациента - итальянский студент и российская туристка - находятся в "удовлетворительном" состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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