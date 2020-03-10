2020-03-10T19:18:22+03:00
Общество

Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей

Подрядчика на ответственное дело определят уже 30 марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге займутся ремонтом дорог на севере города.В Петербурге займутся ремонтом дорог на севере города.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге объявили аукцион на ремонт дорог, располагающихся на севере города. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 марта. Окончательно подрядчика определят уже 30 марта. На все про все выделят немало денег – максимальная цена контракта составляет 455,3 млн рублей.

- В список ремонта вошли несколько адресов из Выборгского, Курортного, Приморского, Красногвардейского и Калининского районов. Например, это Лесной проспект от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта, Среднеохтинский проспект, шоссе Революции от Бокситогорской улицы до улицы Химиков и другие места, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Помимо этого не забыли и про центр. Стартовал аукцион на ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Цена работ – 77,4 млн рублей. Эту дорогу приведут в порядок до 15 ноября 2020 года. Подрядчика определят 26 марта.

Узнать, попал ли ваш адрес в список ремонта дорог на 2020 год можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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