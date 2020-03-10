Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»

10 Март 2020 2020-03-10T19:45:39+03:00

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Петербурженка Наталья, заглянувшая в Кронштадт на праздничных выходных, заметила там «голливудского актера». В своем Instagram женщина хвастается фотографией с оскароносным Морганом Фриманом. Казалось бы, что 82-летнему старцу делать на съемках в Петербурге, ведь власти ни о чем таком не предупреждали. Тем не менее, петербурженка уверена в своей правоте.

Это фото ставит под сомнение слова очевидца. Фото: instagram.com/natalibastuk

- Исполнила мечту - подняться под купол Морского собора. Ну а самое интересное – это встреча с Морганом Фрименом около Морского собора в Кронштадте и, естественно, сфотографироваться с ним после съемок, - радуется женщина в своем Instagram.

Судя по видео и фото с места событий, у Морского Никольского собора действительно проходили съемки. Однако некоторые пользователи соцсети сомневаются, что на снимках действительно звезда фильмов «Семь», «Малышка на миллион» и «Побег из Шоушенка». Скорее, дублер.

Некий актер действительно присутствовал на съемках у Морского собора. Фото: instagram.com/natalibastuk

- Зачем вы вводите в заблуждение коренных жителей Кронштадта? Вы бы хотя бы «погуглили», как выглядит настоящий Морган Фримен! – возмущается один из комментаторов.

Не все верят словам женщины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS / instagram.com/natalibastuk

ИСТОЧНИК KP.RU