Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины

10 Март 2020 2020-03-10T19:43:47+03:00

А саму зону для прогулок обещают привести в порядок

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Уже этой весной власти Центрального района Петербуртга обещают заняться проблемой 1-й Советской улицы. Ставшая несколько лет назад пешеходной, она как и прежде все равно заставлена машинами. А ее символ - карета, то и дело превращается в мусорку.

- На весну там запланирован целый ряд работ, чтобы убрать оттуда транспорт и ограничить движение, - приводит слова главы района Максима Мейскина газета «Петербургский дневник».

В частности планируется восстановить антипарковочные столбики, которые были выломаны ретивыми водителями.

К слову, прогнать машины с пешеходной зоны можно и сейчас. Там висят знаки, запрещающие парковку. То есть авто не может находиться здесь дольше пяти минут. Но водители правила игнорируют, а прохожие ленятся звонить в ГИБДД.

Впрочем, вскоре улице обещают новую жизнь. В том виде, какой она стала полтора года назад. С новыми фонарям, тротуарной плиткой и каретой на постаменте - в честь исторического названия Каретная.

ИСТОЧНИК KP.RU