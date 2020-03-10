2020-03-10T19:58:55+03:00
Общество

Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге

Перво-наперво приведут в божеский вид Невский проспект
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге стартовала полномасштабная весенняя мойка улиц.В Петербурге стартовала полномасштабная весенняя мойка улиц.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В начале марта комитет по благоустройству Петербурга начал полномасштабную весеннюю мойку города. И пусть аномально теплая зима сама отметилась обилием дождей с мокрым снегом, грязь на улицах Северной столицы все же накопилась. Все «добро» уже начали смывать чистой водицей. Стартовали с Невского проспекта.

- Грязи на улицах скопилось много, так что дорожные службы приступили к капитальной чистке города намного раньше стандартных сроков. Только за 9 марта дорожники вылили на улицы Петербурга 4 тысячи кубометров воды. Это даже больше, чем уходит в более подходящий для такой уборки летний день, - передает пресс-служба комитета.

Работы проходят как обычно. Сначала водяные пистолеты поднимают грязь с асфальта и выбивают ее на край проезжей части. А там ее струями, но уже с другой стороны отправляют в трубы городской канализации. Помимо этого рабочие не забывают чистить и пешеходные ограждения с цепями.

Добавим, что дорожники старались мыть Петербург и зимой, когда погода была устойчиво теплой и благоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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