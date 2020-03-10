2020-03-10T20:20:38+03:00
Происшествия

Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского

Пьяная женщина хотела отстоять своего приятеля-хулигана
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отправили в колонию женщину, напавшую на полицейского.В Петербурге отправили в колонию женщину, напавшую на полицейского.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петроградский районный суд Петербурга отправил за решетку на 8 лет женщину, которая оскорбила и повалила на землю полицейского, защищая своего приятеля. Инцидент произошел вечером 12 августа 2019 года у дома №12 на Большой Посадской улице. К буйной парочке подошли двое полицейских с целью оформить знакомого женщины по административной статье за мелкое хулиганство. Это явно не понравилось даме.

- Она умышленно оскорбила грубой нецензурной бранью и словами оскорбительного характера представителей власти. После этого подсудимая схватила одного из полицейских за одежду и повалила его на землю. В результате этого он упал на левый локоть и левое колено, что причинило ему физическую боль, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Оказалось, что женщина уже сидела ранее в колонии. Суд не был мягок и отправил ее на 8 лет в ИК общего режима. Преступница вину полностью признала. Ее взяли под стражу немедленно прямо в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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