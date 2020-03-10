Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
9 марта около часа ночи в Александровской больнице петербуржец набросился с ножом на сотрудника медучреждения, следившего за порядком. Точная причина конфликта неизвестна, но нападавший был пьян. На место оперативно прибыл наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Невскому району.
- Стражи порядка патрулировали свой маршрут и получили информацию, что в больнице на проспекте Солидарности сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину. Он нанес несколько ножевых ранений гражданину, работавшему в данном медицинском учреждении. Нападавшего мужчину заковали в наручники, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавшего охранника срочно госпитализировали. Задержанному злоумышленнику тоже понадобилась помощь врачей. Что конкретно ждет его дальше, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU