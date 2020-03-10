2020-03-10T20:40:41+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы

Медицинская помощь понадобилась обоим участникам конфликта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Пьяный мужчина напал на сотрудника Александровской больницы прямо внутри медучреждения.Пьяный мужчина напал на сотрудника Александровской больницы прямо внутри медучреждения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

9 марта около часа ночи в Александровской больнице петербуржец набросился с ножом на сотрудника медучреждения, следившего за порядком. Точная причина конфликта неизвестна, но нападавший был пьян. На место оперативно прибыл наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Невскому району.

- Стражи порядка патрулировали свой маршрут и получили информацию, что в больнице на проспекте Солидарности сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину. Он нанес несколько ножевых ранений гражданину, работавшему в данном медицинском учреждении. Нападавшего мужчину заковали в наручники, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего охранника срочно госпитализировали. Задержанному злоумышленнику тоже понадобилась помощь врачей. Что конкретно ждет его дальше, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке