Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы

10 Март 2020 2020-03-10T20:40:41+03:00

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9 марта около часа ночи в Александровской больнице петербуржец набросился с ножом на сотрудника медучреждения, следившего за порядком. Точная причина конфликта неизвестна, но нападавший был пьян. На место оперативно прибыл наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Невскому району.

- Стражи порядка патрулировали свой маршрут и получили информацию, что в больнице на проспекте Солидарности сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину. Он нанес несколько ножевых ранений гражданину, работавшему в данном медицинском учреждении. Нападавшего мужчину заковали в наручники, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего охранника срочно госпитализировали. Задержанному злоумышленнику тоже понадобилась помощь врачей. Что конкретно ждет его дальше, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU