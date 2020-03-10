В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС

10 Март 2020 2020-03-10T21:01:16+03:00

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10 марта около 16:00 в Адмиралтейском районе Петербурга две легковушки попали в жесткое ДТП прямо на глазах у инспектора ДПС. Водитель «Ситроена» дождался зеленого сигнала светофора и тронулся по Конногвардейскому бульвару. В этот момент в перпендикулярном направлении по площади Труда неслась другая машина, решившая, что называется, проскочить. В итоге «Ситроен» принял сильный удар в бок.

- Пострадавших среди водителей нет. По факту ДТП пока что проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказывают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Видео аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане шутят, что ждать оформления ДТП пришлось совсем недолго. Спустя секунду после столкновения, инспектор ДПС включил спецсигналы и буднично вышел из машины выполнять свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU