2020-03-10T21:25:42+03:00
Происшествия

Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды

Еще 25 февраля мужчину объявили в международный розыск
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заочно арестовали кладоискателя, сбежавшего в Нидерланды, узнав государственную тайну. Фото: YouTube, канал VICE NewsВ Петербурге заочно арестовали кладоискателя, сбежавшего в Нидерланды, узнав государственную тайну. Фото: YouTube, канал VICE News
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Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Антону Коломицыну, которого подозревают в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Нюанс в том, что он сбежал в Нидерланды в период с января по февраль 2020 года после того, как ему вручили подписку о невыезде. Суть претензий к кладоискателю и члену поисковых отрядов не раскрывается.

- Обвиняемый получил сведения, составляющие гостайну в один из дней середины мая 2018 года в доме №2 по площади Стачек в Петербурге. Его задержали по делу 21 января 2020 года. Далее 17 февраля он не явился к следователю, покинув пределы РФ и уехав в Нидерланды, где и находится в настоящее время. 25 февраля его объявили в международный розыск, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат Коломицына возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд был непреклонен. Если беглеца задержат, то его арестуют минимум на 2 месяца. А далее ему грозит до 4 лет лишения свободы или штраф.

Добавим, что про кладоискателя не раз делали новостные сюжеты на российском телевидении. Одним из последних его появлений на публике стал материал зарубежного канала VICE, в котором Коломицын рассказывал о найденных им в Карелии старых военных дотах с повышенным уровнем радиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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