Появились новые подробности дела о расчлененном трупе в Луге

10 Март 2020 2020-03-10T21:54:15+03:00

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Следователи Ленобласти рассказали новые подробности страшного убийства в Луге. Напомним, 9 марта в одной из квартир дома на Юношеской улице нашли расчлененное тело, части которого припрятали в ведре, под тряпками и в мебели. По подозрению в преступлении задержали гражданина Беларуси. «Комсомолка» сообщала, что убитой могла быть его возлюбленная, но следователи установили, что расчленили все-таки мужчину.

- В ночь на 6 февраля при распитии спиртного между сожителями произошел конфликт, в ходе которого гость из зарубежья нанес удар ножом в грудь 29-летнему оппоненту и отчленил голову от тела погибшего. После убийства злоумышленник переместил все части тела в ванную, где их обнаружили спустя месяц, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

38-летнего подозреваемого в убийстве уже задержали. В ближайшее время его должны заключить под стражу. Предполагаемое орудие убийства изъяли, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU