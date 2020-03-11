Увесистый кусок лепнины атаковал супружескую пару, упав с дома на улице Жуковского

11 Март 2020 2020-03-11T00:05:36+03:00

Муж и жена оказались в шаге от беды, у них разве что запачкалась обувь

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В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась новость того, как с дома №38 на улице Жуковского свалился большой кусок лепнины. В этот момент по тротуару мимо дома проходила супружеская пара. Лишь чудом удалось избежать трагедии. Муж и жена разве что запачкали обувь. Возмущенные горожане хотят добиться огласки происшествию и надеются на скорый капитальный ремонт фасада здания.

- Лепнина тонко намекнула, что пора делать капремонт фасада дома 1878 года постройки. Но, судя по сайту с графиком капремонта зданий в Петербурге, им займутся в период с 2036-го по 2038-й год. Но, видимо, еще 16 лет он уже не хочет ждать, - пишут невольные свидетели пугающего происшествия.

Комментаторы публикации надеются, что жители данного дома узнают про обвалившуюся лепнину и пожалуются на происшествие в управляющую компанию.

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU