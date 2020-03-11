Анонимы открыли сезон шашлыков прямо у военного кладбища в Сосновке

11 Март 2020 2020-03-11T00:34:57+03:00

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Петербуржцы пожаловались на неких анонимов, открывших шашлычный сезон прямо возле Военного мемориального кладбища «Сосновка». Доказательства тому видны на фотографиях в сообществе «Жители Светлановского» во «Вконтакте».

- Очевидцы заметили не только костры, но и мусор. Вместе с тем они задались вопросом, как бороться с таким поведением некоторых людей. К слову, в Петербурге любителям разводить открытый огонь в парках придется заплатить штраф, поскольку это запрещено. Использование мангала в неположенном месте может обойтись в 5 тысяч рублей, - пишет «Мойка78».

Петербуржцы однозначно осудили беспорядок в парке. Многие считают, что всему виной воспитание, причем, с дошкольного уровня. Кто-то уже совсем разочаровался в людях.

- Пф… Еще немного и на Пискаревском такие разведутся... А что – удобно и спички не нужны, - пишет один из подписчиков сообщества.

Очевидец пожаловался на невоспитанных анонимов в соцсетях. Фото: vk.com/swetlanaspb

ИСТОЧНИК KP.RU