2020-03-11T01:06:39+03:00
Общество

Машину автохама из Выборгского района обернули в пленку и обклеили стикерами

Похоже, у кого-то из местных жителей сдали нервы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборгском районе креативные соседи автохама устроили ему наказание. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerkiВ Выборгском районе креативные соседи автохама устроили ему наказание. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki
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В сообществе «Шувалово – Озерки» во «Вконтакте» появились фотографии машины, обернутой в пленку и обклеенной розовыми стикерами. Таким креативным образом местные жители решили проучить автохама, припарковавшего свою «ласточку» на газоне во дворе одного из домов на проспекте Художников.

Жители Выборгского района от души посмеялись над исполнением наказания. Многие отметили, что это безопасный способ намекнуть водителю о его неправоте, не испортив транспорт.

- Минут 5, наверное, расстраивался, пока отклеивал!

- Ну адекватно наказали, доходчиво и без повреждений.

- Молодцы, позаботились об автохаме, чтобы тот не запачкал машину, когда будет газовать!

Впрочем, некоторые жители пожаловались, что от такого наказания останется гора мусора. Однако автор фотографий заверила, что на «месте преступления» лежали всего лишь несколько оставшихся бумажек, но очевидец их тут же выкинула.

Произошедшее активно обсуждали в соцсетях. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Произошедшее активно обсуждали в соцсетях. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

ИСТОЧНИК KP.RU

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