2020-03-11T01:36:55+03:00
Происшествия

На 28 взятках попался декан факультета петербургского университета гражданской авиации

Следствие считает, что он брал деньги от абитуриентов за легкое поступление в вуз
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Декан СПбГУГА признался в многочисленных взятках от абитуриентов.Декан СПбГУГА признался в многочисленных взятках от абитуриентов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи завершили работу над делом о взяточничестве декана заочного факультета в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации. Горе-сотрудник вуза вступил в сговор с преподавателем цикловой комиссии университета и брал деньги от абитуриентов за легкое поступление в СПбГУГА. Каждая взятка была немалой – от 50 до 85 тысяч рублей. Всего декан получил таких «подарков» целых 28 раз.

- В период с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года он неоднократно брал взятки в значительном размере, действуя в составе организованной преступной группы. Декан брал деньги от граждан, желающих поступить на заочный факультет СПбГУГА. Взамен поступающим меняли установленные процедуры вступительных экзаменов, предоставляя готовые правильные ответы, - сообщает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Примечательно, что обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас уголовное дело в отношении декана направили в Дзержинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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