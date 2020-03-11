В среду Петербург окажется в теплой части циклона
Такой теплой весны в Петербурге не было давно. Только в первые дни месяца погода уже успела установить пару температурных рекордов. В среду, 11 марта, город окажется в теплой части приближающегося с запада циклона, который принесет высокую для этого времени температуру, а также ветер.
- Погода ожидается облачная, пройдут небольшие дожди. Будет ветрено, но не по сезону тепло, - сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
Сегодня можно смело одевать демисезонное пальто, так как воздух в городе прогреется до плюс 6-8 градусов, а по области и того больше, до плюс 4-9 градусов. Синоптик отмечает, что такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы.
При этом не забывайте пока о шапках и шарфах, так как в Петербурге будет ветрено – 5-10 метров в секунду, направление юго-восточное.
ИСТОЧНИК KP.RU