2020-03-11T07:49:41+03:00
Общество

В среду Петербург окажется в теплой части циклона

Погода ожидается облачная и ветреная
Лилия КОЗЛОВА
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В среду в Петербурге облачно и до плюс 8 градусовВ среду в Петербурге облачно и до плюс 8 градусовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Такой теплой весны в Петербурге не было давно. Только в первые дни месяца погода уже успела установить пару температурных рекордов. В среду, 11 марта, город окажется в теплой части приближающегося с запада циклона, который принесет высокую для этого времени температуру, а также ветер.

- Погода ожидается облачная, пройдут небольшие дожди. Будет ветрено, но не по сезону тепло, - сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Сегодня можно смело одевать демисезонное пальто, так как воздух в городе прогреется до плюс 6-8 градусов, а по области и того больше, до плюс 4-9 градусов. Синоптик отмечает, что такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы.

При этом не забывайте пока о шапках и шарфах, так как в Петербурге будет ветрено – 5-10 метров в секунду, направление юго-восточное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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