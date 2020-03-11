2020-03-11T08:07:08+03:00
Дом. Семья

В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД

Животное выскочило из машины и скрылось в канаве недалеко от Мурино [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге и Мурино ищут кошку Катю, пропавшую после ДТПВ Петербурге и Мурино ищут кошку Катю, пропавшую после ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жительница Петербурга разыскивает свою любимую кошку, которая пропала после аварии. Во вторник, 10 марта, в социальной сети появилось объявление от 16-летней школьницы, которая обратилась к горожанам за помощью. Девочка просит помочь с поисками своей любимицы, которая сбежала, испугавшись ДТП, произошедшего на КАД.

- Сегодня на КАД около складов, чуть не доезжая Мурино, Ленинградская область, случилось ДТП. В машине была кошка, выскочила и убежала в канаву, - пишет девушка.

Кошка испугалась во время аварии и сбежала из машины Фото: СОЦСЕТИ

Кошка испугалась во время аварии и сбежала из машиныФото: СОЦСЕТИ

По словам хозяйки, пушистая любимица отзывается на имя Катя. Также девушка приложила фотографии кошки: пушистая, рыжевато-коричневая с белой грудкой и «носочками». У нее ярко-зеленые глаза и длинные усы.

Девушка попросила всех, кто увидит похожую кошку в указанном районе, писать ей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника
Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове
Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Колонна военной техники проехала по Петербургу
Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите
Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске
В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД
В среду Петербург окажется в теплой части циклона
На 28 взятках попался декан факультета петербургского университета гражданской авиации
Машину автохама из Выборгского района обернули в пленку и обклеили стикерами
Анонимы открыли сезон шашлыков прямо у военного кладбища в Сосновке
Увесистый кусок лепнины атаковал супружескую пару, упав с дома на улице Жуковского
Вандалы разбили витражи в доме-памятнике Франца Витцеля в Сестрорецке
Горькие слезы не помогли мальчику пройти с велосипедом в метро Петербурга
Появились новые подробности дела о расчлененном трупе в Луге
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке