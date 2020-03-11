В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД

11 Март 2020 2020-03-11T08:07:08+03:00

В Петербурге и Мурино ищут кошку Катю, пропавшую после ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Животное выскочило из машины и скрылось в канаве недалеко от Мурино [фото]

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Жительница Петербурга разыскивает свою любимую кошку, которая пропала после аварии. Во вторник, 10 марта, в социальной сети появилось объявление от 16-летней школьницы, которая обратилась к горожанам за помощью. Девочка просит помочь с поисками своей любимицы, которая сбежала, испугавшись ДТП, произошедшего на КАД.

- Сегодня на КАД около складов, чуть не доезжая Мурино, Ленинградская область, случилось ДТП. В машине была кошка, выскочила и убежала в канаву, - пишет девушка.

Кошка испугалась во время аварии и сбежала из машиныФото: СОЦСЕТИ

По словам хозяйки, пушистая любимица отзывается на имя Катя. Также девушка приложила фотографии кошки: пушистая, рыжевато-коричневая с белой грудкой и «носочками». У нее ярко-зеленые глаза и длинные усы.

Девушка попросила всех, кто увидит похожую кошку в указанном районе, писать ей.

ИСТОЧНИК KP.RU