В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД
Жительница Петербурга разыскивает свою любимую кошку, которая пропала после аварии. Во вторник, 10 марта, в социальной сети появилось объявление от 16-летней школьницы, которая обратилась к горожанам за помощью. Девочка просит помочь с поисками своей любимицы, которая сбежала, испугавшись ДТП, произошедшего на КАД.
- Сегодня на КАД около складов, чуть не доезжая Мурино, Ленинградская область, случилось ДТП. В машине была кошка, выскочила и убежала в канаву, - пишет девушка.
Кошка испугалась во время аварии и сбежала из машиныФото: СОЦСЕТИ
По словам хозяйки, пушистая любимица отзывается на имя Катя. Также девушка приложила фотографии кошки: пушистая, рыжевато-коричневая с белой грудкой и «носочками». У нее ярко-зеленые глаза и длинные усы.
Девушка попросила всех, кто увидит похожую кошку в указанном районе, писать ей.
ИСТОЧНИК KP.RU