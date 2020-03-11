2020-03-11T08:18:54+03:00
Происшествия

Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске

В соцсетях предупредили о мужчине, который «делал непотребства»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жителей Всеволожска предупредили об извращенце, который ходит возле детской площадкиЖителей Всеволожска предупредили об извращенце, который ходит возле детской площадкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Жители города Всеволожск, что в Ленинградской области, забили тревогу в связи с появлением подозрительного мужчины. Утром в среду, 11 марта, в группе города в социальной сети появилось предупреждение для родителей от женщины, которая рассказала, что заметила человека, который «крутился» около детской площадки, а после «делал непотребства» неподалеку.

- Уважаемые родители, будьте бдительны. Вчера на Межевой улице, у дома 21, мужчина, пока дети играли на площадке, крутился около них, потом отошел в арку и делал непотребства, - рассказала горожанка.

По описанию очевидицы, мужчине на вид было 50-60 лет, среднего роста, сам он был на велосипеде.

Женщина пояснила, что сфотографировать подозрительного типа она не успела, так как ее муж быстро прогнал его. Однако внимательными и бдительными быть стоит, чтобы не травмировать психику детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника
Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове
Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Колонна военной техники проехала по Петербургу
Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите
Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске
В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД
В среду Петербург окажется в теплой части циклона
На 28 взятках попался декан факультета петербургского университета гражданской авиации
Машину автохама из Выборгского района обернули в пленку и обклеили стикерами
Анонимы открыли сезон шашлыков прямо у военного кладбища в Сосновке
Увесистый кусок лепнины атаковал супружескую пару, упав с дома на улице Жуковского
Вандалы разбили витражи в доме-памятнике Франца Витцеля в Сестрорецке
Горькие слезы не помогли мальчику пройти с велосипедом в метро Петербурга
Появились новые подробности дела о расчлененном трупе в Луге
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке