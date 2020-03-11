Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске

11 Март 2020 2020-03-11T08:18:54+03:00

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Жители города Всеволожск, что в Ленинградской области, забили тревогу в связи с появлением подозрительного мужчины. Утром в среду, 11 марта, в группе города в социальной сети появилось предупреждение для родителей от женщины, которая рассказала, что заметила человека, который «крутился» около детской площадки, а после «делал непотребства» неподалеку.

- Уважаемые родители, будьте бдительны. Вчера на Межевой улице, у дома 21, мужчина, пока дети играли на площадке, крутился около них, потом отошел в арку и делал непотребства, - рассказала горожанка.

По описанию очевидицы, мужчине на вид было 50-60 лет, среднего роста, сам он был на велосипеде.

Женщина пояснила, что сфотографировать подозрительного типа она не успела, так как ее муж быстро прогнал его. Однако внимательными и бдительными быть стоит, чтобы не травмировать психику детей.

ИСТОЧНИК KP.RU