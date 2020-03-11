2020-03-11T08:40:54+03:00
Общество

Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите

Эксперты напомнили, что с наступлением тепла, просыпаются опасные насекомые
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам напомнили о необходимости защиты от клещейПетербуржцам напомнили о необходимости защиты от клещейФото: Мария ЛЕНЦ
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Весна очень рано пришла в Петербург, а вместе с теплой погодой проснулись и насекомые. Один из самых опасных видов – клещ. В среду, 11 марта, Роспотребнадзор города напомнил о том, что это маленькое насекомое нередко является переносчиком опасного заболевания – энцефалита, от которого необходимо защищаться.

- Заразиться клещевым вирусным энцефалитом можно при посещении лесов, лесопарков и на даче. Также нередко их переносят животные, либо насекомые цепляются за цветы и одежду. Есть вероятность заражения при употребления сырого молока коз, овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей, вирус может находиться в молоке, - сообщили в Роскомнадзоре.

Инкубационный период длится 10-14 дней, а после болезнь начинается остро с ознобом, головной болью, температурой и тошнотой.

Защититься от вируса можно. Важно, при походе в лес, надевать закрытую одежду, чтобы клещ не смог заползти. Также существует множество отпугивающих средств, которыми нужно обрабатывать участки тела и одежду. Кроме того, существуют прививки, которые можно сделать в поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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