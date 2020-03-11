Колонна военной техники проехала по Петербургу
Рано утром в среду, 11 марта, жители Петербурга заметили на улице военную технику. Только на этот раз не обошлось одним БТР, как это порой бывает в Выборгском районе. По проезжей части проследовала целая колонна, сопровождаемая полицейской машиной. Очевидцы поспешили снять происходящее на камеру мобильного телефона о опубликовать видео в социальную сеть.
- Внутренние войска выехали на борьбу с коронавирусом, - в шутку прокомментировал увиденное автор видео.
На кадрах видно, как по узкой дороге едет полицейская машина, за ней следом проезжают четыре БТР, а после еще четыре грузовика. Что именно находится в закрытых кузовах, не известно.
К сожалению, оператор не уточнил, где именно он заметил военную технику и не указал направление, в котором она проследовала.
Что касается шутки про вирус, то пользователи сети ее не оценили. Большинство, поразмыслив, возразили, что техника просто направляется в центр города, чтобы начать подготовку к параду к 9 мая.
Колонна военной техники проехала по Петербургу .
ИСТОЧНИК KP.RU