2020-03-11T09:05:34+03:00
Общество

Колонна военной техники проехала по Петербургу

В социальных сетях шутят, что БТР прибыли для борьбы с новым вирусом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге заметили колонну военной техникиВ Петербурге заметили колонну военной техникиФото: принтскрин видео.
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Рано утром в среду, 11 марта, жители Петербурга заметили на улице военную технику. Только на этот раз не обошлось одним БТР, как это порой бывает в Выборгском районе. По проезжей части проследовала целая колонна, сопровождаемая полицейской машиной. Очевидцы поспешили снять происходящее на камеру мобильного телефона о опубликовать видео в социальную сеть.

- Внутренние войска выехали на борьбу с коронавирусом, - в шутку прокомментировал увиденное автор видео.

На кадрах видно, как по узкой дороге едет полицейская машина, за ней следом проезжают четыре БТР, а после еще четыре грузовика. Что именно находится в закрытых кузовах, не известно.

К сожалению, оператор не уточнил, где именно он заметил военную технику и не указал направление, в котором она проследовала.

Что касается шутки про вирус, то пользователи сети ее не оценили. Большинство, поразмыслив, возразили, что техника просто направляется в центр города, чтобы начать подготовку к параду к 9 мая.

Колонна военной техники проехала по Петербургу .

ИСТОЧНИК KP.RU

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