BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Серьезная авария произошла поздно вечером во вторник, 10 марта. На Дальневосточном проспекте в Петербурге иномарка BMW на скорости врезалась в самосвал. По рассказам очевидцев, пострадал водитель «немца». Зато вот машинам досталось.
- На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко BMW влетела в самосвал, все живы, никто не пострадал. У самосвала вытекло много соляры, - написал очевидец в социальной сети.
Однако показания очевидцев расходятся. Другие сообщают, что водитель BMW все же пострадал и был госпитализирован в больницу.
Одни свидетели уверяют, что пострадавших нет. Другие говорят, что госпитализирован водитель BMWФото: СОЦСЕТИ
- Все живы, но пострадал водитель BMW. В сознании, есть внутренние повреждения, увезли на скорой, - рассказала еще одна свидетельница.
Судя по тем повреждениям, которые получила иномарка, отделаться царапиной водитель бы не смог. Передняя часть автомобиля разбита всмятку и теперь напоминает груду металлолома.
С последствиями ДТП уже разобрались спасательные службы. Официальных комментариев от управления ГИБДД еще не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU