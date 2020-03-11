BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте

11 Март 2020 2020-03-11T09:23:11+03:00

На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко BMW влетел в самосвал Фото: СОЦСЕТИ

После ДТП из грузовика вытекло много солярки [фото]

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Серьезная авария произошла поздно вечером во вторник, 10 марта. На Дальневосточном проспекте в Петербурге иномарка BMW на скорости врезалась в самосвал. По рассказам очевидцев, пострадал водитель «немца». Зато вот машинам досталось.

- На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко BMW влетела в самосвал, все живы, никто не пострадал. У самосвала вытекло много соляры, - написал очевидец в социальной сети.

Однако показания очевидцев расходятся. Другие сообщают, что водитель BMW все же пострадал и был госпитализирован в больницу.

Одни свидетели уверяют, что пострадавших нет. Другие говорят, что госпитализирован водитель BMWФото: СОЦСЕТИ

- Все живы, но пострадал водитель BMW. В сознании, есть внутренние повреждения, увезли на скорой, - рассказала еще одна свидетельница.

Судя по тем повреждениям, которые получила иномарка, отделаться царапиной водитель бы не смог. Передняя часть автомобиля разбита всмятку и теперь напоминает груду металлолома.

С последствиями ДТП уже разобрались спасательные службы. Официальных комментариев от управления ГИБДД еще не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU