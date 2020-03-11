2020-03-11T09:23:11+03:00
Происшествия

BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте

После ДТП из грузовика вытекло много солярки [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко BMW влетел в самосвалНа перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко BMW влетел в самосвалФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла поздно вечером во вторник, 10 марта. На Дальневосточном проспекте в Петербурге иномарка BMW на скорости врезалась в самосвал. По рассказам очевидцев, пострадал водитель «немца». Зато вот машинам досталось.

- На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко BMW влетела в самосвал, все живы, никто не пострадал. У самосвала вытекло много соляры, - написал очевидец в социальной сети.

Однако показания очевидцев расходятся. Другие сообщают, что водитель BMW все же пострадал и был госпитализирован в больницу.

Одни свидетели уверяют, что пострадавших нет. Другие говорят, что госпитализирован водитель BMW Фото: СОЦСЕТИ

Одни свидетели уверяют, что пострадавших нет. Другие говорят, что госпитализирован водитель BMWФото: СОЦСЕТИ

- Все живы, но пострадал водитель BMW. В сознании, есть внутренние повреждения, увезли на скорой, - рассказала еще одна свидетельница.

Судя по тем повреждениям, которые получила иномарка, отделаться царапиной водитель бы не смог. Передняя часть автомобиля разбита всмятку и теперь напоминает груду металлолома.

С последствиями ДТП уже разобрались спасательные службы. Официальных комментариев от управления ГИБДД еще не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника
Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове
Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
BMW врезался в самосвал на Дальневосточном проспекте
Колонна военной техники проехала по Петербургу
Петербуржцев предупредили о клещах и вирусном энцефалите
Извращенца возле детской площадки заметили во Всеволожске
В Петербурге разыскивают кошку Катю, пропавшую после ДТП на КАД
В среду Петербург окажется в теплой части циклона
На 28 взятках попался декан факультета петербургского университета гражданской авиации
Машину автохама из Выборгского района обернули в пленку и обклеили стикерами
Анонимы открыли сезон шашлыков прямо у военного кладбища в Сосновке
Увесистый кусок лепнины атаковал супружескую пару, упав с дома на улице Жуковского
Вандалы разбили витражи в доме-памятнике Франца Витцеля в Сестрорецке
Горькие слезы не помогли мальчику пройти с велосипедом в метро Петербурга
Появились новые подробности дела о расчлененном трупе в Луге
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке