Хитрый юрист украл 15 миллионов рублей из-под носа начальника

11 Март 2020 2020-03-11T10:15:12+03:00

Полиция Петербурга задержала юриста, подозреваемого в краже 15 миллионов рублей у своего начальника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга задержала в Центральном районе юриста одного из охранных предприятий, подозреваемого в краже крупной суммы денег у своего начальника. В среду, 11 марта, стало известно, что правоохранители сообщили, что в отношении 36-летнего мужчины, который тайком забрал 15 миллионов рублей, возбудили уголовное дело.

- Установлено, что 2 марта 36-летний юрист компании, находясь в офисе бизнес-центра на улице Марата, воспользовался невнимательностью 37-летнего генерального директора, и украл 15 миллионов рублей, которые лежали на столе. После этого юрист скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

О пропаже денег в полицию гендиректор сообщил только 5 марта. Правоохранители начали проверку и 6 марта в 8:30 часов у квартиры одного из домов по Каменноостровскому проспекту задержали подозреваемого. Все похищенные деньги у него изъяли.

На данный момент недобросовестный юрист находится под подпиской о невыезде и ожидает окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU