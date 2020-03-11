2020-03-11T10:42:34+03:00
Общество

Из-за падения спроса на рейсах Хельсинки-Петербург большие самолеты заменят на маленькие

В финской авиакомпании считают, что пассажиров распугал коронавирус
Петр КИБЕР
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Финская авиакомпания запустит меньшие самолеты на рейсах в Петербург из-за снижения пассажиропотока.Финская авиакомпания запустит меньшие самолеты на рейсах в Петербург из-за снижения пассажиропотока.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Коронавирус, которым в мире заболели больше 114 тысяч человек, привел к отмене многих массовых мероприятий, введению жесткого карантинного режима в Италии и, резкому снижению путешествий в другие страны. Из-за этого у авиакомпаний упало число пассажиров. Так, финский перевозчик Finnair намерен заменить большие самолеты на маленькие на петербургском направлении.

- Вместо Embraer-190 на маршруте ХельсинкиПетербург будут летать менее вместительные ATR. Причина — падение спроса на перелеты в Европе из-за развития эпидемии коронавируса, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Точно также перевозчик поступил и с рейсами из Хельсинки до Вильнюса. В столицу Литвы направят лайнеры с меньшим числом мест. Но эти лишь часть мер. Всего, из-за падения спроса в Finnair намерены отменить около 2000 рейсов - примерно 20% от общего числа регулярных перелетов, совершаемых авиакомпанией. В том числе, с 29 марта по 30 апреля, в Москву, а также ряд европейских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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